القوات البرية الروسية تتسلم دفعات كبيرة من رشاش "آكا - 12" الحديث

بدأت أفواج وفرق القوات البرية في الجيش الروسي تتسلم دفعات كبيرة من بندقية "كلاشينكوف" الآلية الجديدة من طراز "آكا – 12".

وقد أشاد الجنود والضباط في مختلف المناطق العسكرية للجيش الروسي بالمواصفات الممتازة لهذا السلاح الخفيف الذي لا يعطي مردودا شديدا أثناء الرماية وله أخمص يمكن ضبطه بسهولة وحزام مريح لحمل البندقية.

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وتتميز البندقية الآلية بكثافة الرمي الفائقة والوزن الخفيف. ولديها جهاز مخمد اللهب وكاتم الصوت. ويمكن تعميرها بيد واحدة. كما يمكن أن تتحقق الرماية بطلقة واحدة أو بطلقتين أو برشقات.

وتزن البندقية عيار 5.45 ملم 3 كيلوغرامات فقط. وبلغت سرعة رمايتها 700 طلقة في الدقيقة إلى مسافة 1000 متر.

يمكن أن تزود البندقية بقاذف قنابل عيار 40 ملم يركب في أسفلها. وتركب على غطاء علبة الماسورة لوحة "بيكاتيني" بأجهزة التصويب البصري والليلي والليزري ومختلف التجهيزات الميكانيكية.

وتشبه بندقية "آكا – 12" رشاش "كلاشينكوف" الكلاسيكي، ما سمح بإطلاق إنتاجها على دفعات في أسرع وقت. ويمكن أن يستخدم في "آكا – 12" مخزن يتسع لـ30 طلقة تستخدمه كذلك "بندقية "آكا – 74".

وحسب الخبراء العسكريين فإن كلفة إنتاج "آكا – 12" ارتفعت بنسبة 25% فقط، مقارنة بكلفة إنتاج "آكا – 74".

المصدر: سلاح روسيا