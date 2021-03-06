"كلاشينكوف" تكشف عن نسخة "سترايكبول" من بندقية "آكا - 12"

تنوي شركة "كلاشينكوف" الروسية أن تطلق قريبا نسخة رياضية من بندقية "آكا – 12" الآلية.

وهي بندقية ستستخدم في لعبة "سترايكبول" الرياضية حيث يرمي المشاركون بذخائر بلاستيكية.

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وقال ناطق باسم الشركة إن مشروع "كلاشينكوف - سترايكبول" لم يصل بعد مرحلة الإنتاج الصناعي، إلا أن الشركة كانت قد كشفت في فبراير الماضي عن نموذج في معرض أقامه هواة لعبة "سترايكبول".

وقال الناطق إن الشركة تنوي أولا إطلاق دفعة محدودة من بندقيات "آكا – 12 سترايكبول" وأضاف أن النسخة الرياضية ستستخدم كل المكونات التي تتميز بها النسخة الأصلية من "آكا – 12".

يذكر أن شركة "كلاشينكوف" كانت قد بدأت في إنتاج نسخة "سترايكبول" لمسدس "ماكاروف" والتي أطلقت عليها تسمية МР-659К . ويتم إنتاج هذا النموذج الرياضي في مصنع "إيجيفسك" الميكانيكي بصفته فرعا من شركة "كلاشينكوف". وينتج فيه نموذج ناري من المسدس أيضا.

المصدر: "كومسمولسكايا برافدا"