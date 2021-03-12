روسيا تحدّث أسطول سفنها المدنية العاملة بالوسادة الهوائية

سيشهد أسطول سفن "ميتيور" الروسية العاملة بالوسادة الهوائية قريبا عملية تحديث واسعة النطاق.

وقد بدأ في إقليم تتارستان الروسي بناء سفينتي "ميتيور – 2020" السريعتين العاملتين بالوسادة الهوائية. ويعتبر المشروع الجديد تطويرا لمشروع "ميتيور" السوفيتي الذي بنيت في إطاره نحو 400 سفينة سريعة عاملة بالوسادة الهوائية.

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ولا يزال بعضها يعمل في نهر الفولغا وحتى في مسار بحري يربط بين ميناء يالطا بشبه جزيرة القرم وميناء منتجع سوتشي على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود.

أما السفينتان السريعتان المطورتان فطلبت بناءهما شركة "سيفير ريتش فلوت" الروسية التي ستستخدمها في أنهر دائرة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي بشمال روسيا.

وقد طرحت فكرة تحديث أسطول السفن النهرية السريعة عام 2018 من قبل شركة السفن "آك بارس" ومهندسي مكتب "سي تيخ" للتصاميم الذين اقترحوا استئناف بناء السفن العاملة بالوسادة الهوائية في روسيا، مع العلم أنها تمتعت بشعبية فائقة لدى سكان الاتحاد السوفيتي السابق.

واقترح المهندسون إدخال تعديلات في محركات سفينة "ميتيور" وتغيير تصميم جناحيها للتخفيض من التموج العرضي والطولي وزيادة استقرار السفينة أثناء السير وعند رسوها على عمق صغير بالقرب من الشاطئ غير المجهز.

ويتوقع المهندسون أن تزداد فترة سير السفينة في مسارها حتى 10 ساعات. وقد خلقوا ظروف الراحة الأفضل لركاب السفينة وخفضوا من مستوى الضجيج الذي تتميز به سفن "ميتيور" القديمة سوفيتية الصنع.

المصدر: تاس