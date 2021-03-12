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مترو أنفاق موسكو يعرض فيديوهات تسلّط الضوء على أحدث طائرات "ميغ"

العلوم والتكنولوجيا

مترو أنفاق موسكو يعرض فيديوهات تسلّط الضوء على أحدث طائرات
المكتب الصحفي لشركة "ميغ"
صورة أرشيفية
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سيشاهد ركاب مترو أنفاق موسكو سلسلة من مقاطع الفيديو تسلط الضوء على مقاتلات "ميغ" الروسية.

وسيتم عرض الفيديوهات داخل القطارات وفي كل محطات مترو أنفاق موسكو.

مترو أنفاق موسكو يعرض فيديوهات تسلّط الضوء على أحدث طائرات
المكتب الصحفي لشركة "ميغ"
صورة أرشيفية

صرح بذلك الخميس 11 مارس للصحفيين ناطق بسم شركة "ميغ" الروسية.

وقال إنه تم إطلاق أول مقطع فيديو يلقي الضوء على مقاتلة "ميغ – 35" الحديثة. وأوضح قائلا إن "ميغ – 35" هي ذروة أسرة طائرات "ميغ".  وتم تصميمها باستخدام تكنولوجيات الجيل الخامس.

ونقل الناطق عن رئيس ديوان شركة "ميغ" أندريه غيراسيمتشوك، قوله:" إننا نفتخر بتلك الطائرة الحديثة ويسرنا جدا أن يشاهدها سكان موسكو وضيوفها".

وأشار الناطق إلى أن الفيديوهات المذكورة تتضمن مشاهد نادرة من الحفل المغلق الخاص بالكشف عن "ميغ – 35" حيث قدمت مواصفاتها التقنية، فضلا عن تاريخ شركة "ميغ" المشهورة عالميا.

وأضاف أن إدارة مترو الأنفاق بصدد إعداد مسلسلات أخرى عن المعدات الحربية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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