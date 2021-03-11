الروس يبتكرون آلية لتحويل الضجيج إلى كهرباء

ابتكر العلماء في جامعة سمارا القومية الروسية للبحوث العلمية آلية خاصة بالقضاء على الضجيج الناتج عن عمل مختلف المحركات.

وحسب بيان أصدرته الجامعة فإن آليات كهذه يمكن أن تستخدم مستقبلا في أجهزة غازات العادم التابعة لقطارات سكة الحديد والسفن البحرية كبيرة الحجم وضواغط الهواء المكبسية.

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ويجري العمل على تصميم الآلية في القسم الدراسي للتقنيات الحرارية في جامعة سمارا.

وقال الأستاذ في القسم الدراسي، أرتيوم شيمانوف، إن "فكرتنا تنحصر في الاستفادة من طاقة الموجات الصوتية التي تنتشر داخل أجهزة غازات العادم في مختلف المحركات وضواغط الهواء. والمقصود بالأمر طبعا هو الضجيج. ومن أجل إسكات الضجيج في أنظمة غازات العادم يستعين المهندسون عادة بطرق مختلفة لامتصاص الطاقة. واقترحنا الانتفاع بتلك الطاقة واستخدامها والتخفيض من مستوى الضجيج الناتج عن عمل جهاز غازات العادم والحصول على طاقة كهربائية إضافية، ولو كانت ضعيفة، من الأصوات".

وحسب الأستاذ فإن الآلية التي صممها علماء الجامعة ستجعل المحركات أقل ضجيجا وأكثر أمانا بالنسبة إلى صحة الإنسان، وعلاوة على ذلك فإن الآلية تقلل الضغط على جهاز غازات العادم في المحرك، ما يسمح بتغيير تصميمه وتخفيف وزنه ووزن المحرك الذي يستخدمه.

يذكر أن علماء الجامعة قد أطلقوا نموذجا اختباريا لآلية إسكات الضجيج وتحويله إلى الكهرباء ويعتزمون عرضها العام المقبل على المهندسين ليستخدموها في المحركات.

المصدر: نوفوستي