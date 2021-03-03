بدء الاختبار الحكومي لأطول غواصة في العالم

تبدأ في مايو المقبل الاختبارات الحكومية لغواصة المهام الخاصة "بلغورود" من مشروع 09852.

وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية في مجمع الصناعات الحربية الروسية أن الاختبارات ستنطلق بعد تحرر البحر الأبيض في شمال روسيا من الجليد الشتوي.

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وأضاف قائلا إن اختبار الغواصة لا علاقة لها باختبار طوربيد "بوسيدون" النووي المسير السري.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن غواصة "بلغورود" بصفتها غواصة حاملة ثانية لطوربيد "بوسيدون" النووي المسير ستسلم البحرية الروسية عام 2021 بعد وذلك تأجيل موعد تسليم الغواصة من العام الماضي إلى العام الجاري.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مواعيد تسليم غواصات "ياسن – إم" و"قازان" و" نوفوسيبيرسك" متعددة المهام من مشروع " 885 إم" للبحرية الروسية قد تم تأجيلها كذلك.

يذكر أن "بلغورود" هي الغواصة النووية الاستراتيجية للمهام الخاصة من مشروع 09852 أنزلت في البحر في 23 أبريل عام 2019 بعد إتمام بناء جسمها في مصنع "سيفماش" الروسي. وتعتبر "بلغورود" أطول غواصة في العالم وبلغ طولها 178 مترا.

المصدر: سلاح روسيا