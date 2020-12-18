سلاح البحرية الروسي يتسلم قريبا غواصة نووية مطورة

أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة السلاح في روسيا أن غواصة نووية معدلة ومطورة ستنضم قريبا لسلاح البحرية في جيش البلاد.

وتبعا للمصدر فإن "غواصة ليوبارد النووية المتعدة الأغراض، والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 971، سيتم إنزالها إلى المياه في الـ 25 من ديسمبر الجاري، بعد أن خضعت لعمليات تطوير وتحديث في مركز زفيوزدتشكا الروسي لصيانة السفن والمركبات البحرية، وستسلم بعدها لسلاح البحرية الروسي".

وأشار المصدر إلى "أن الغواصة المذكورة وأثناء عمليات التطوير التي خضعت لها جهزت بمنظومات لإطلاق صواريخ Caliber-PL الروسية المجنحة".

وبنت روسيا غواصة "ليوبارد" التي حملت الرمز К-328 في إطار المشروع الحكومي رقم 971 وسلمتها إلى الأسطول البحري الحربي في الجيش عام 1992، وعام 2011 نقلت هذه الغواصة إلى مركز زفيوزدتشكا الروسي لصيانة السفن والمركبات البحرية لتخضع لعمليات إصلاح وتعديل وتطوير لمعداتها وقدراتها، حيث كان من المفترض أن تعود إلى الخدمة لصالح الأسطول الشمالي الروسي عام 2018، لكن العملية أجلت حتى العام الجاري.

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ويمكن لهذه الغواصة الحركة تحت الماء بسرعة 30 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 600 م، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم، كما جهزت بعد تعديلها بمنظومات لإطلاق صواريخ Caliber-PL المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا