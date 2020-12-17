الدفاع الروسية توقع اتفاقية تصميم 4 نماذج لمدرعة "ستريلا" الخفيفة

سيتسلم الجيش الروسي العام المقبل 4 نماذج جديدة لمدرعة "ستريلا" الخفيفة البرمائية. وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.

ونقلت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية عن رئيس شركة الصناعة العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، قوله إن وزارة الدفاع تخطط لصنع عربات مدرعة وغير مدرعة ومنصتان تنصب عليها أجهزة خاصة، على أساس "ستريلا".

منتدى الجيش - 2020

وحسب الجدول الزمني من المخطط أن تبدأ عام 2021 الاختبارات التمهيدية لكل النماذج. وعلاوة على ذلك يجب ان يبدأ اختبار نماذج تجريبية لمدرعة "ستريلا" الأساسية متعددة المهام.

يذكر أن مدرعة "ستريلا" الخفيفة البرمائية تم تصنيعها بمبادرة من شركة الصناعة العسكرية. وقد تستخدم المدرعة لأداء المهام المختلفة ويمكن أن تزود بأسلحة وأجهزة مختلفة.

وتبلغ سرعتها القصوى 155 كلم/ساعة، ووزنها 4.7 طن.

ويضمن جسم المدرعة حماية باليستية من الدرجة الثانية. وتتحمل المدرعة انفجار لغم بقوة كيلوغرامين من مادة التروتيل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا