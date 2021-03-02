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اكتشاف أقدم تيتانوصور في العالم لدى أمريكا الجنوبية

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف أقدم تيتانوصور في العالم لدى أمريكا الجنوبية
AFP Travis TISCHLER NATURE PUBLISHING GROUP
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة تعميم العلوم في جامعة مدينة ماثانس "CTyS-UNLaM"، أن علماء الأحافير اكتشفوا في باتاغونيا ، أقدم تيتانصور في العالم.

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وتشير مجلة Ameghiniana، إلى أن العامل الفني جوناثان أروكا عثر على هذا الديناصور، جنوب -شرق مدينة  نيوكوين في الأرجنتين، عام 2014. ومنذ ذلك الحين تجري عمليات الحفر حوله. وقد أطلق علماء الأحافير على هذا التيتانوصور الذي كان يتغذى على الأعشاب، اسم Ninjatitan zapatai.

واتضح أن طول التيتانوصور Ninjatitan zapatai يبلغ 20 مترا ، وعمر عظامه 140 مليون عام، وهذا يثبت أن التيتانوصورات ظهرت في بداية العصر الطباشيري. وكانت هذه الحيوانات العملاقة التي عمرها أكثر من 120 مليون سنة حتى الآن غير معروفة للعلماء.

وتشير المجلة، إلى أن هذا الاكتشاف يعزز الفرضية التي تفيد بأن التيتانوصورات ظهرت في القارة الضخمة القديمة "Gondwana".

المصدر: نوفوستي

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