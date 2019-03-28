كشف النقاب عن أكبر وأقدم ديناصور في العالم

كشف علماء من جامعة ألبرتا الكندية عن أحفورة لأكبر ديناصور من نوع "T-Rex" في العالم.

وأطلق على الديناصور اسم "سكوتي"، وبلغ وزنه نحو 8840 كلغ، فيما يزيد طوله عن 12 مترا. وبحسب الدراسة التي أجراها فريق جامعة ألبرتا، فإن الديناصور يعد أقدم تيرانوصور أو كما يعرف بـ "T-Rex" مكتشف حتى الآن.

It is my paleontological pleasure to share a new paper on “Scotty”. This is a T. rex of extraordinary size (8,800+ kg) and age (28+ years old). Scotty’s skeleton is riddled with pathologies. It was hard to be the king.https://t.co/MgqheWF8pL

#FossilFriday#Massive2019#sciencepic.twitter.com/6NdfxAcYYk — Scott Persons (@WScottPersons) March 22, 2019

At the #TrexDiscoveryCentre in #EastendSK, I spend my days with this cool beasty. Recently described as the world's largest #Trex, 'Scotty' hails from the Frenchman River valley of SW #Saskatchewan, discovered by a local school teacher in 1991. @royalsaskmuseum@CHdestinationApic.twitter.com/rWJqRNYtGt — Emily Bamforth (@EL_Bamforth) March 26, 2019

وعثر على الهيكل العظمي الضخم الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 65 عاما، في مقاطعة ساسكاتشوان في كندا، في عام 1991، لكن إزالة الصخر الرملي الصلب الذي كان يغطيه، استغرقت 28 عاما، حتى يتمكن فريق العلماء من دراسة العظام وتحديد خصائص هذا المخلوق الضخم.

It’s official, Saskatchewan’s own Scotty is the most massive T.Rex ever found! The famous 65-million-year-old T.Rex replica of Scotty can be seen at the T.Rex Discovery Centre in Eastend. #TrexDiscoveryCentrepic.twitter.com/vTS6a4bedp — Doug Steele (@DougSteeleSK) March 26, 2019

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وقال العلماء إن "سكوتي" الذي حصل على اسمه من زجاجة ويسكي فُتحت عند الاحتفال باكتشافه، عاش حياة وحشية، وكان قد أصيب بكسر في أضلاعه وعظام الذيل، بالإضافة إلى إصابة في فكّه، ما يشير إلى احتمال نشوب معركة بينه وبين ديناصور آخر.

وقال الدكتور سكوت بيرزونس، عالم الحفريات في جامعة ألبرتا: "كان هناك تباين كبير في الحجم بين أنواع الديناصورات من فصيلة التيرانوصور، فبعضها أكثر نحافة وهناك أخرى أشد قوة، ويعد سكوتي مثالا قويا على الحجم الكبير لهذا الديناصور".

المصدر: ذي صن