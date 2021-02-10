تطوير قمرة القيادة في مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس (صور+فيديو)

"إن الأتمتة وتكامل المعلومات والدعم الذهني هي المتطلبات المحددة لبيئة العمل في قمرة القيادة للمقاتلات الحديثة."

جاء ذلك في حديث رئيس مكتب "سوخوي" للتصميم، نيكيتا دوروفيف، لمجلة "غوريزونتي" Horizons، التي تصدرها "مؤسسة الطيران المتحدة" United Aircraft Corporation، التابعة لمؤسسة "روس تيخ" Rostec الحكومية، متحدثاً عن التطوير الذي أحدثه مصممو "سوخوي" في قمرة القيادة للجيل الخامس من الطائرات المقاتلة "سو-57" التي تنتجها المؤسسة، والتي وصفها بأنها قمرة قيادة متعددة الوظائف، توفر للطيّار المقاتل أفضل الظروف المتاحة لعمله.

Sputnik Andrei Kataev

ووفقاً لدوروفيف، فقد حققت "سو-57" أقصى قدر من التشغيل الآلي لعمليات التجريب والاستخدام القتالي "الروتينية"، والتي أصبح من الممكن بفضلها إنتاج مقاتلة متعددة الوظائف ذات مقعد واحد. وتابع رئيس مكتب "سوخوي": "نظرياً، أصبح بإمكان الطيار بعد الإقلاع وقبيل الاقتراب من الهبوط عدم الالتفات إلى عملية الطيران بالمرة، وأصبحت وظيفته فقط البحث عن الأهداف ومهاجمتها. علاوة على ذلك، أصبحت حتى هذه العملية مؤتمتة بشكل كاف".

Sputnik Andrei Kataev

إقرأ المزيد

وأضاف أن تكامل المعلومات الواردة من مصادر مختلفة هو ضرورة ملحة نظراً للحجم الكبير من المعلومات الواردة والقيود الهندسية الصارمة لقمرة القيادة للمقاتلة ذات المقعد الواحد، وإذا أخذنا في الاعتبار ضرورة مراقبة محيط القمرة وضمان الوصول إلى عناصر التحكم في أدوات القيادة داخلها في أي مقاتلة، فإن المساحة المتاحة لشاشات المؤشرات محدودة. لهذا الغرض زُوّدت المقاتلة بمؤشرات متعددة الوظائف، قادرة على تقديم كمية هائلة من المعلومات للطيار، فيما يتعلق بالوضع التكتيكي وتشغيل أنظمة الطائرة. لذلك، أصبح من الضروري دمج جميع المعلومات الخاصة بذلك استناداً إلى مرحلة الرحلة، والمهمة المطلوب تنفيذها. وقد جعل ذلك من الممكن إظهار فقط جزء المعلومات التي يحتاجها الطيار في الوقت الحالي.

وتوفّر تقنية الدعم الذهني للطيار في مقاتلة "سو-57" المساعدة في حل المشكلات، مع مراعاة الوضع الحالي، وتوقعات لتطوره.

بهذا الصدد يقول نيكيتا دوروفيف: "مهمتنا هي جعل الطيار مدركاً للظروف المحيطة، حتى يعرف ما تفعله الطائرة، حيث أن التوازن مطلوب بين المستوى العالي من الأتمتة، من ناحية، والذي يسمح لنظام "الطيار-الطائرة" بحل بعض المهام المعينة بنجاح، ومن ناحية أخرى، قدرة الطيار على التحكم في العملية، وفهم المهمة التي يتم تنفيذها، وكيف تعمل الأنظمة، وماذا سيحدث بعد ذلك".

المصدر: سلاح روسيا