روسيا تصمم منظومة مضادة للدبابات تستطيع تدمير الدرونات

بدأ في روسيا تصميم منظومة صاروخية مضادة للدبابات بمقدورها إصابة كل أنواع الدرونات.

إقرأ المزيد

صرح بذلك المدير التنفيذي لقطاع الأسلحة في شركة "روستيخ" الروسية، بكخان أوزدويف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن المنظومة المذكورة عبارة عن سلاح دفاعي وهجومي متعدد المهام باستطاعته تدمير أهداف جوية مثل الدرونات إلى جانب المدرعات بكافة أنواعها.

وأضاف أن المنظومة ستتضمن صواريخ فريدة من نوعها يتم تصميمها حاليا. ستزود الصواريخ برؤوس قتالية متعددة المهام بإمكانها تعقب الأهداف البرية والجوية بواسطة القناتين التلفزيونية والبصرية. وتعتمد الصواريخ، حسب أوزدويف، مبدأ " ترمي وتنسى".

وقال ،أوزدويف، إن المنظومة الروسية لم يسبق لها مثيل في العالم.

المصدر: سلاح روسيا