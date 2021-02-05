الجيش الروسي يوسع أسرة عربات "ستريلا" العسكرية

طلبت قيادة الجيش الروسي من الصناعة العسكرية أن تصنع له رباعية دفع غير مدرعة ومتعددة المهام لتستخدم لأغراض عسكرية.

أعلن ذلك مدير عام الشركة العسكرية الصناعية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، الذي قال إن رباعية الدفع الجديدة ستصمم على أساس أسرة عربات "ستريلا" الروسية التي تضم حاليا مدرعة أساسية وأخرى برمائية.

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ويتوقع أن تتضمن تلك الأسرة مستقبلا إلى جانب العربتين المذكورتين 4 عربات جديدة، بما فيها سيارات غير مدرعة. وهناك سيارة باغي غي مدرعة خفيفة للقوات الخاصة ومنصات مدرعة وغير مدرعة تركب عليها مختلف نماذج الأسلحة، فضلا عن رباعية الدفع متعددة المهام غير المدرعة التي يمكن صيانتها في محطات الصيانة المدنية خلافا لمدرعة "تيغر" المشهورة التي لا تخضع للصيانة إلا في محطات الصيانة العسكرية الخاصة.

وسيمكن هذا الأمر الشركة العسكرية الصناعية من تخفيض سعر رباعية الدفع العسكرية إلى حد بعيد.

يذكر أن نموذجا اختباريا من سيارة "ستريلا" العسكرية كشف عنه في "منتدى الجيش – 2020" حيث بلغ وزن رباعية الدفع 3.5 طن، حمولتها طن واحد، طولها 4.7 متر، عرضها 2.2 متر، ارتفاعها 2.1 متر، خلوصها (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) 25 سنتيمترا.

المصدر: سلاح روسيا