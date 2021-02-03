مجمع "هرمس" التكتيكي الروسي المضاد للدبابات يزوّد بصاروخ ذكي

سيتم تزويد مجمع "هرمس 2.0 " الصاروخي التكتيكي الروسي بصاروخ قوي وسريع وفائق الدقة.

أعلن ذلك المدير الإنتاجي لإدارة التسليح في شركة "روستيخ" الروسية، بكخان أوزدويف، الذي قال إن نموذجا أساسيا لمجمع "هرمس" التكتيكي الصاروخي قد خضع لاختبارات في ميدان "كابوستين يار" للتجارب.

وأظهرت اختباراته إمكانيات واسعة لتطويره وتحديثه في المستقبل. لذلك بدأ خبراء الشركة العمل على زيادة قدرة الصاروخ الذي يستخدمه المجمع بمقدار 2.5 مرة، فضلا عن رفع دقته وسرعة تحليقه. وقد أطلق على النموذج المطور لمجمع "هرمس" تسمية "هرمس 2.0". أما نموذجه الأساسي فقد تم الكشف عنه في صيف عام 2019.

إقرأ المزيد

وسيزود مجمع "هرمس 2.0" سداسي المواسير بصاروخ فوق الصوتي له رأس قتالية شديدة الانفجار بوزن 28 كيلوغراما. ويسلح الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي الاستمراري حيث يطبق مبدأ "ترمي وتنسى". ويتم تشغيل نظام التوجيه الذاتي بعد اقتراب الصاروخ من الهدف المراد إصابته.

يذكر أن منظومة "هرمس" الصاروخية التكتيكية تم تصميمها في مكتب "تولا" للتصاميم. وتخصص المنظومة لتدمير المدرعات والسفن والطائرات البطيئة والأهداف الثابتة الواقعة على مسافة 100 كيلومتر. وتزود المنظومة كذلك بدرون يقوم باستطلاع الأهداف المعادية.

وتضم منصة الإطلاق 6 صواريخ. ويمكن أن تنصب المنصة على هيكل الشاحنة الكبيرة أو المتوسطة مثل شاحنة "كاماز".

المصدر: سلاح روسيا