الكشف عن منظومة روسية سداسية المواسير مضادة للدبابات

عرضت في "منتدى الجيش – 2020" العسكري التقني لأول مرة منظومة روسية لأسلحة "هرمس" الموجهة صممتها شركة "الأنظمة فائقة الدقة" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية.

وكشف المنتدى عن منصة الإطلاق سداسية المواسير والأجهزة التي تتحكم في الصواريخ الموجهة التي تطلق منها.

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وأعلن مصممو المنظومة أنها تعمل بفاعلية فائقة ليلا ونهارا على حد سواء. وأنها قادرة على تدمير المدرعات، بما فيها الدبابات والمنشآت المحصنة المختلفة وكذلك الأهداف البحرية والجوية.

ويبلغ مدى عمل المنظومة 100 كيلومتر. ويزن صاروخ واحد 130 كيلوغراما ويزود برأس قتالية شديدة الانفجار بوزن 30 كيلوغراما. ويحلق الصاروخ بسرعة 1300 متر في الثانية.

وتستخدم صواريخ المنظومة نظام الملاحة اللاسلكية للوصول إلى منطقة الهدف. وفي المرحلة الختامية للتحليق يعتمد الصاروخ مبدأ التوجيه الذاتي حيث يتم التعرف على الهدف وتصحيح النيران باستخدام درون يدخل تشكيلة المنظومة.

ومن الممكن أن تطلق المنظومة صاروخا واحد أو عدة صواريخ في وقت واحد لتدمر هدفا جماعيا.

وتنصب منظومة "هرمس" على شاحنة "كاماز" سداسية العجلات، كما يمكن أن تنصب على نماذج أخرى من المعدات الحربية، بما فيها المدرعات البرمائية والطائرات والمروحيات.

المصدر: سلاح روسيا