منتدى "الجيش - 2020" يكشف عن منظومة حديثة للصواريخ المضادة للدبابات

يكشف منتدى الجيش – 2020" العسكري التقني الذي يفتتح أعماله في 23 أغسطس الجاري لأول مرة عن منظومة "هرمس" للصواريخ "جوـ أرض" فائقة الدقة المضادة للدبابات، ومدى عملها يفوق 100 كيلومتر.

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أعلن ذلك ناطق باسم شركة "الأنظمة الدقيقة" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية المصنعة للمنظومة.

يذكر أن منظومة "هرمس" مزودة بأجهزة التصويب ذاتية التشغيل التي تعمل استنادا إلى مبدأ " ارم وأنسَ". وعلاوة على ذلك فإن المنظومة يمكن أن ترمي برشقات إلى 6 أهداف متوزعة في مواقع مختلفة. وعند ذلك لا يزيد الخطأ في إصابة الهدف عن نصف المتر.

بدأ العمل على تصميم المنظومة عام 2015. وأفادت آنذاك وسائل الإعلام بأن المنظومة لديها نموذجان يصيب أحدهما الأهداف على مدى 20 كيلومترا في منطقة الرؤية المباشرة. ويدمر ثانيهما الأهداف على مدى 100 كيلومتر، أي خارج منطقة الرؤية المباشرة.

ويمكن وصف المنظومة بأنها تشغل مكانة الوسط بين الصواريخ العملياتية التكتيكية من جهة وقذائف المدفعية الموجة من جهة أخرى. كما يمكن أن تستخدمها الدرونات الضاربة.

المصدر: سلاح روسيا