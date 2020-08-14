صحيفة إلكترونية أمريكية تقيم نسخة صناعية ثانية لـ"سو-57" الروسية

قيمت صحيفة The Drive الإلكترونية الأمريكية صورا فوتوغرافية للنسخة الثانية من مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس نشرتها الدفاع الروسية في مصنع طائرات بشرق روسيا.

وذلك أثناء زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في المنطقة.

#Sukhoi Su-57, Komsomolsk-on-Amur aviation plant. We plan to deliver 76 Su-57 aircraft the #RuMoD by 2028. pic.twitter.com/4KNPOaE5sc — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) August 12, 2020

وأعاد كاتب المقال إلى الأذهان أن النسخة الأولى من الطائرة والتي أنتجت على دفعات تحطمت نهاية العام الماضي أثناء الاختبارات الجوية في المصنع.

وقال إن صورة الطائرة المعروفة كـ"تي – 50 إس-2" أظهرت بوضوح نظام التوجيه العامل بالأشعة تحت الحمراء من طراز "101 كا إس في" والمنصوب في مقدمتها المصنوعة من المواد المشكلة حيث يمكن رؤية جهاز تزويد الطائرة بالوقود جوا.

وظهرت على الصورة الفوتوغرافية كذلك قلابات أمامية مخصصة للقيام بمناورات جوية ومأخذا الهواء المطوران غير المتناظران.

ونقل كاتب المقال عن رئيس تحرير مجلة Aviation Week الأمريكية، ستيف تريمبل، رأيه أن نوعية تجميع النسخة الصناعية الثانية للطائرة ارتفعت.

المصدر: سلاح روسيا