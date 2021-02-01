الأسطول الروسي يحصل على سفينة قتالية حديثة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود التابع لجيش بلادها سيتسلح بسفينة قتالية حديثة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي رقم 22160.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الجمعة 29 يناير الفائت شهد ميناء كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية تدشين سفينة سيرغي كوتوف التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160 التابع لوزارة الدفاع في البلاد، هذه السفينة ستنضم لأسطول البحر الأسود في الجيش، والذي يضم 3 سفن من هذا الطراز حاليا هي: فاسيلي بيكوف، ودميتري روغاتشوف، وبافل درجافين".

وخلال حفل تدشين السفينة قال نائب قائد سلاح البحرية الروسي، ألكسندر فيتكو: "أنا واثق بأن مصير السفينة سيكون ناجحا، لقد وضع فيها مطوروها جزءا من روحهم ومعرفتهم ومهاراتهم، لذا ستكون قادرة عن الدفاع عن بلادها بالشكل المطلوب".

وتطور روسيا السفن في إطار المشروع الحكومي رقم 22160 في مكتب التصميم الشمالي" ببطرسبورغ، لتعمل كسفن قتالية وسفن للدوريات البحرية.

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وتتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 1300 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافات 6000 ميل أثناء المهمات، والعمل لمدة 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع أوتوماتيكية AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومدافع رشاشة، ومنظومات Gibka وShtil-1 الصاروخية للدفاع الجوي، ومنصات لحمل المروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا