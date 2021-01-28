إنتاج أول طائرة ركاب صينية-روسية من نوع CR929 قد يبدأ العام الجاري

أعلنت صحيفة Yicai Global أن إنتاج أول طائرة ركاب مدنية للرحلات الطويلة من نوع CR929 قد يبدأ عام 2021.

ونقلت الصحفية عن كبير المهندسين في شركة COMAC الصينية لإنتاج الطائرات، يانغ تشي كانغ قوله إن:"بناء أول طائرة ركاب صينية-روسية من نوع CR929 مخصصة للرحلات البعيدة المدى قد يبدأ العام الجاري، وإطلاق الإنتاج يعني تأكيد شكل الطائرة وأبعادها والانتهاء من اختيار المكونات التي ستدخل في تركيب هيكلها الأساسي، واختيار الموردين للمحركات والمكونات الرئيسية للطائرة.. حسب الإمكانيات المتوفرة هناك موردان أو أكثر لبعض الأنظمة الرئيسية للطائرة، وهذا الأمر سيوفر نهجا مستمرا في الإنتاج".

وسيتم إنتاج CR929 من قبل شركة CRAIC التي أسست عام 2017 بالتعاون ما بين COMAC الصينية والشركة الروسية المتحدة لبناء الطائرات، والتي يقع مقرها الرئيسي في شنغهاي.

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ومن المفترض أن يكون النموذج الأساسي CR929-600 من هذه الطائرات قادرا على نقل 280 راكبا في رحلات لا يقل مداها عن 12000 كلم، وأن تصبح هذه الطائرة منافسا لـ Boeing 787.

المصدر: سلاح روسيا