روسيا تستعد لاختبار طائرة مدنية جديدة مزودة بمحركات محلية الصنع

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن الخبراء في البلاد يستعدون لاختبار طائرة مدنية جديدة مجهزة بمحركات محلية الصنع.

وجاء في بيان صادر عن الشركة حول الموضوع "أكلمت شركة إيركوت التابعة لروستيخ مؤخرا عملية بناء طائرة مدنية جديدة من نوع MS-21-310 مزودة بمحركات PD-14 الروسية، وتم نقل الطائرة من ورشة التجميع إلى قسم الاختبارات في مصنع إيركوتسك التابع لأحد فروع الشركة المذكورة".

وأشار البيان إلى أن الخبراء وفي إطار التحضيرات لأول عملية إقلاع للطائرة المذكورة سيقومون بالتحقق من كامل معدات الطائرة، وسختبرون أداء محركاتها في تجارب أرضية ستسير فيها الطائرة على أرض المطار بسرعات مختلفة.

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ومن جانبه قال مدير قسم صناعة الطيران في شركة "روستيخ"، أناتولي سيرديوكوف: "عدد قليل من البلدان في العالم لديه القدرة على تطوير معدات طيران بهذا المستوى، الاختبارات القادمة لطائرة MS-21 الجديدة مع هذا النوع من المحركات سيكون حدثا بارزا في تاريخ صناعة الطيران، وسيؤكد أن صناعة الطيران المدني في روسيا لها مستقبل مشرق".

وMS-21-300 هي طائرات مدنية تطورها روسيا للرحلات الجوية القصيرة والمتوسطة المدى، وصممت لتحمل ما بين 150 و211 راكبا.

المصدر: سلاح روسيا