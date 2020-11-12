أسطول البحر الأسود الروسي يتسلم غواصة إنقاذ مطورة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في جيش البلاد يستعد لاستلام غواصة إنقاذ خضعت مؤخرا لعمليات تحديث وتطوير.

وقال بيان صادر عن الخدمة "توجهت سفينة كامونا الروسية مؤخرا من مدينة سيفاستوبل إلى قاعدة نوفوروسيسك البحرية العسكرية لاستلام غواصة AS-28 المخصصة لعمليات الإنقاذ في مياه البحار والمحيطات العميقة، والتي خضعت لعمليات تحديث وتطوير في أحد أحواض بناء السفن ببطرسبورغ".

وأضاف البيان "خلال الفترة الماضية خضعت الغواصة المذكورة لعملية صيانة شاملة، وجهزت بأنظمة جديدة للملاحة والتوجيه وأنظمة اتصالات لاسلكية حديثة، وتم تجهيزها بمعدات للتصوير والرصد البصري تحت الماء لتكون قادرة على تأدية مهمات إنقاذ الغواصات والسفن في حالات الطوارئ".

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وبنيت هذه الغواصة في إحدى المراكز التابعة لمصنع "لازوريت" الروسي لصناعة المركبات البحرية، ويبلغ طولها 13.5 م، وعرضها 3.8، وارتفاعها 5.7 م.

ويتكون الطاقم الأساسي لـ AS-28 من أربعة أفراد، كما يمكنها العمل في المياه لمدة 120 ساعة، وتنفيذ مهمات إنقاذ في المياه العميقة تصل مدتها إلى 10 ساعات متواصلة، وعلى أعماق تصل إلى 1000 م .

المصدر: سلاح روسيا