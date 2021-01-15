الصين تكشف عن "قطار مغناطيسي" يسير بسرعة تقارب سرعة طائرة نفاثة

كشفت الصين عن نموذج أولي لقطار فائق السرعة يهدف إلى الوصول إلى سرعات تقارب 400 ميل في الساعة (أكثر من 600 كم في الساعة).

ووقع الكشف عن النموذج الأولي الجديد للقطار المغناطيسي المعلق، أو ما يعبر عنه بـMaglev، الفائق السرعة على مساحة صغيرة من مسار الاختبار في مدينة تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

ووقع إنشاؤه من قبل العلماء في جامعة جنوب غرب جياوتونغ، الذين يعتقدون أن القطار يمكن أن يسافر بسرعة بعض الطائرات النفاثة.

والهدف هو أن تكون المركبة قطارا مغناطيسيا من الجيل التالي سيكون أرخص وأسرع بكثير من خيارات القطار الحالية.

Après le mythique Shinkansen à 320 km/h ..

La Chine dévoile un train «Maglev» capable de rouler à 620 km/h !!

Après la technologie japonaise, la solution chinoise : https://t.co/ciB1TRMgm4 — fabienne billat (@fadouce) January 15, 2021

I can’t wait to bring you guys LIVE footage from the MAGLEV TRAIN here in China! It’s going to blow your mind trust me! @CGTNOfficialpic.twitter.com/9djVc5YaRo — JERRY GOODE诸葛杰瑞 (@MrJerryGoode) January 15, 2021

والقطار مصمم للسفر بسرعة 385 ميلا في الساعة (620 كم/الساعة). وهذا ما يعادل السفر بالقطار من لندن إلى باريس في 47 دقيقة.

ومع ذلك، لا يريد العلماء التوقف عند هذا الحد ويأملون في دفع السرعة إلى 497 ميلا في الساعة (800 كم/الساعة).

ويشار إلى أن قطارا مغناطيسيا معلقا مماثلا سيكون جاهزا للعمل في اليابان عام 2027.

ومع ذلك، يقال إن العلماء الصينيين يعتقدون أن تصميمهم أكثر كفاءة. ويعتمد قطار Maglev الجديد في الصين على تكنولوجيا الموصلات الفائقة التي يمكن أن تجعله أسرع وأخف من منافسيه.

Lokomotif purwarupa yang menggunakan teknologi maglev superkonduktor suhu tinggi (HTS) diluncurkan di Chengdu, Tiongkok barat daya, Rabu (13/1). Kereta maglev adalah kereta yang dikembangkan di dalam negeri dengan kecepatan yang dirancang 620 km per jam https://t.co/lOStqAShqrpic.twitter.com/1hsYI45RIN — Xinhua Indonesia (@XHIndonesia) January 15, 2021

وليس للقطار عجلات ولا سائق لأنه يستخدم مسارا مغناطيسيا خاصا لسحبه.

والقطارات الأخف وزنا تعني أن تكلفة بناء الخطوط والأنفاق والجسور الجديدة يجب أن تقل أيضا.

ويمكن للقطار أن يتحرك بسرعة كبيرة بواسطة قوة الرفع المغناطيسية التي تعتمدها تقنية Maglev فائقة التوصيل بدرجة الحرارة العالية، ما يعني أنه لا يحتاج إلى أي طاقة إضافية ليبقي نفسه في حالة تعليق.

وكل هذا قد يبدو مثيرا للإعجاب، لكن النموذج الأولي للقطار لم ينه رحلة كاملة بعد، ويجب إجراء الكثير من الضبط الدقيق قبل أن نراه يعمل بشكل صحيح.

المصدر: ذي صن