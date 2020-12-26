صفقة سرية طواها النسيان: كيف زود الاتحاد السوفيتي الكويت عام 1977 بصواريخ هجومية

رّود الاتحاد السوفيتي عام 1977 الكويت بمنصات الصواريخ "9كا52" (لونا – إم) المعروفة بـ FROG-7 حسب تصنيف الناتو.

وقد نشر موقع Oryx الدولي الإلكتروني مقالا يكشف عن بعض تفاصيل تلك الصفقة السرية.

وجاء في المقال أن الكويت تسلمت الصواريخ عام 1977 إلى جانب منظومات "ستريلا – 2" النقالة (SA حسب تصنيف الناتو) المضادة للجو. وبلغت قيمة الصفقة 51 مليون دولار.

وأعاد المقال إلى الأذهان أن الكويت قامت بمحاولة شراء الصواريخ الهجومية التكتيكية في الغرب، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. أما الاتحاد السوفيفيتي فاهتم آنذاك بإقامة علاقات جيدة مع بلدان الخليح ووافق على بيع صواريخه للكويت.

وكان من غير المعلوم كم منصة للصواريخ وصلت الكويت وكيف. وهناك معلومات أوردتها الاستخبارات الأمريكية عام 1984 عن 12 منصة وصلت الكويت بحرا.

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يذكر أن منظومات "لونا – إم" سوفيتية الصنع استخدمت صاروخا عاملا بالوقود الصلب بوزن 2500 كيلوغرم تزن رأسه 200 كيلوغرام.

وبلغ المدى الأقصى لإطلاق الصاروخ 70000 متر. واستخدمت المنظومة منصة شاحنة "زيل – 135 بي إم" ثمانية العجلات المزودة بمحرك ينتج قوة 350 حصانا. أما طاقم المنظومة فضم 5 أفراد.

وبحسب بعض المعلومات فإن منظومات "لونا – إم" بقيت في قوام الجيش الكويتي لغاية أغسطس عام 1990 حين استولى عليها الجيش العراقي بأمر من صدام حسين. ويفترض أنها دخلت في قوام الجيش العراقي وبقيت لغاية عام 2003.

المصدر: سلاح روسيا