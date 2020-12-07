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واشنطن: إرسال أول تجربة علمية كويتية إلى الفضاء إنجاز تاريخي

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واشنطن: إرسال أول تجربة علمية كويتية إلى الفضاء إنجاز تاريخي
Globallookpress
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اعتبرت السفيرة الأمريكية في الكويت إلينا رومانوسكي أن الكويت حققت إنجازا تاريخيا بنجاح إرسال أول تجربة علمية لها إلى محطة الفضاء الدولية.

والتجربة، صمّمها 4 طلاب من المركز العلمي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك لقياس تأثير الجاذبية الصغرى في نمو بكتيريا إي كولاي واستهلاكها لثاني أكسيد الكربون.

وأشارت السفيرة، إلى أن التجربة تعد مثالا رائعا على التعاون بين الولايات المتحدة والكويت في مجال العلوم.

من جانبها قالت المديرة العامة للمركز العلمي رنا النيباري إن صاروخ "فالكون – 9" الذي أطلق الأحد، حمل التجربة التي صممها طلبة كويتيون لتسليمها لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية ودراستها في الفضاء.

المصدر: القبس

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