انطلاق اختبارات محرك القاذفة الروسية الجديدة بعيدة المدى

بدأت عملية تجميع أول نموذج لمحرك طائرة "باك دي آ" الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى.

وسيسلم النموذج عام 2021 للشركات المختصة كي تجري اختبارات نارية وغيرها عليه.

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أعلن ذلك نائب رئيس شركة المحركات الموحدة الروسية، بصفتها فرعا من شركة "روستيخ" الحكومية، أليكسي سوبوليف.

وقال:" استطعنا العام الجاري إنتاج أول نموذج حي لمحرك ستستخدمه قاذفة "باك دي آ" الروسية المستقبلية بعيدة المدى. وسيخضع المحرك طيلة عام 2021 لاختبارات مختلفة ليتوافق مع مواصفات حددتها وزارة الدفاع الروسية في اتفاقية تصميم الطائرة".

وأضاف أن العام المقبل سيشهد تجميع بضعة نماذج تجربية أخرى من المحرك الجديد.

وقال نائب مدير عام الشركة إن اختبارات بعض أجزاء المحرك الجديد قد تكللت بنجاح.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بنجاح اختبارات مروحية " مي 8 آ إم تي شا – في إن" التي ستستخدم في سلاح المظليين الروسي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا