مجلة أمريكية: تحليق قاذفة "تو-160 م" أحد إنجازات عام 2020

نشرت مجلة Aviation Week & Space Technology ، قائمة بأهم إنجازات 2020، التي تضمنت، تحليق القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-160 م" ​​الأسرع من الصوت بأحدث محركات HK-32-02.

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وقالت المجلة إن "الضواغط وشفرات التوربينات التي تم تحسينها، وكذلك تطوير عملية التبريد، زادت من كفاءة استخدام الوقود في المحرك التوربيني مزدوج الدائرة".

وتضمنت قائمة التصنيف أيضا، تحليق طائرة كهربائية أنشأتها MaxniX و AeroTec لمدة 30 دقيقة، ومنح ترخيص في أوروبا لأول طائرة كهربائية- Velis Electro من شركة Pipistrel، ووضع مفهوم للطائرات عديمة الانبعاثات، وغيرها.

وفي وقت سابق، وصف الخبير العسكري بيوتر بوكوفسكي على صفحة نفس المجلة، القاذفة "تو-160 م"، بأنها أخطر طائرة حربية روسية.

المصدر: نوفوستي