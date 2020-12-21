الدفاع الروسية تتعاقد للحصول على طائرات نقل و"صهاريج جوية" حديثة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن وزارة الدفاع في بلاده وقعت مؤخرا عقودا للحصول على طائرات حديثة من نوع IL-78M-90A.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال كريفوروتشكو: "وقعت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا مع مصنع Aviastar-SP لصناعة الطيران أول عقد للإنتاج التسلسلي لتطوير 10 طائرات من نوع IL-78M-90A المخصصة لتزويد المركبات بالوقود جوا".

وأضاف "توقيع العقد المذكور من شأنه أن يحسن الوضع المالي لمصنع Aviastar-SP ، كما سيوفر فرص عمل إضافية في منطقة أوليانوفسك الروسية التي يتواجد فيها المصنع، وسيلبي احتياجات وزارة الدفاع في البلاد".

وتعتبر الطائرات الجديدة التي سيتم تطويرها في إطار العقد المذكور نسخا معدلة عن طائرات النقل العسكرية الروسية IL-78-90A، لكنها ستحصل على أنظمة طيران وملاحة جديدة كليا، إضافة إلى قمرة جديدة ستسهل على الطيارين مهامهم، وتوفر أمانا أكبر للرحلات الجوية.

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وستكون هذه الطائرات قادرة على تزويد طائرتين حربيتين معا بالوقود جوا في وقت واحد، كما تستطيع تنفيذ مثل هذه المهمات مع الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى، وعلى الأرض سيكون بإمكانها تزويد 4 طائرات بالوقود في وقت واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد طورت نموذجا من هذه الطائرات من قبل، حيث يخضع حاليا لاختبارات الطيران.

المصدر: سلاح روسيا