القوات الخاصة الروسية تتسلم مروحيات "مي - 8" المطورة

سيتم عام 2021 تسليم القوات الخاصة مروحيات "مي – 8 آإم تي شا- في إن" التي تم تصميمها خصيصا لتنفيذ عمليات محددة للجيش الروسي .

وقد خضع نموذج تجريبي للمروحية في مركز "ميل وكاموف" القومي للمروحيات لاختبارات جوية.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، "إن وزارة الدفاع تخطط لتوقيع اتفاقيات توريد مروحيات "مي – 8 آ إم تي شا- في إن" المطورة. ونعول على أن نتسلم عام 2021 دفعات أولى من المروحيات المذكورة".

وأضاف نائب وزير الدفاع أن دفعة أولى تضم 10 مروحيات ستورد إلى وحدات سلاح المظليين.

وقال إن مروحية "مي – 8 آ إم تي شا- في إن" تمتلك مروحة صنعت شفراتها من المواد المشكلة، أما المروحة الخلفية فإنها مصنوعة على شكل حرف X، الأمر الذي زاد سرعتها القصوى إلى حد بعيد وخفض من وزنها إلى 13.5 طن.

وتزود المروحية برشاشين من عيار 12.7 ملم والصواريخ غير الموجهة وأجهزة التصويب والكشف التي تسمح باكتشاف الأهداف على مدى 10 كيلومترات.

أما جسمها فحصل على دروع مصنوعة من صفائح التيتانيوم. وتخصص المروحية لنقل الأفراد ودعم القوات البرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا