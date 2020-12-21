الجيش الروسي يختبر قدرات منظومات "بوك" الصاروخية للدفاع الجوي (فيديو)

أجرت فرق الدفاع الجوي التابعة لمنطقة ألتاي الروسية مؤخرا تدريبات عملية لاختبار قدرات منظومات Buk-M3 الصاروخية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الفرق العسكرية أجرت تدريباتها على المنظومات المذكورة في ميدان "كابوستين يار" العسكري للتدريب في أسترخان، وبعد التدريبات نقلت وحدات من تلك المنظومات ليتم اعتمادها في حماية مناطق إقليم ألتاي الروسي.

وحول الموضوع قال القائم بأعمال قائد قوات الدفاع الجوي في منطقة ألتاي الروسية، إيغور سيميونوف: "السمة المميزة لمنظومات Buk-M3 هو أن قدراتها القتالية تمكنها من التعامل مع جميع أنواع الأهداف الجوية الموجودة حاليا والتي قد تظهر في المستقبل".

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وتسمح منظومات Buk-M3 الحديثة باعتراض مختلف أنواع الأهداف الجوية المعادية، بما فيها الطائرات والمروحيات والدرونات، وكذلك مختلف أنواع الصواريخ المجنحة، وتتميز عرباتها عن عربات منظومات Buk السابقة بقدرتها على حمل عدد أكبر من الصواريخ، وبأنظمة حماية جديدة لأفراد الطاقم من الانفجارات، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة رصد وتوجيه مطورة.

المصدر: سلاح روسيا