صحيفة أمريكية تعلق على تعديلات أدخلت في تصميم مقاتلة "سو-57" الروسية

مع نشر صور فوتوغرافية لنماذج المقاتلة "سو – 57" الروسية المنتجة على دفعات تظهر أدلة على تطوير قدرتها على التخفي من الرادارات المعادية.

تعرضت مقاتلة "سو – 57" الروسية للجيل الخامس في وقت سابق لنقد من قبل الخبراء الأجانب لقدرتها غير الكافية على التخفي عن الرادارات المعادية.

إقرأ المزيد

لكن الصور الفوغرافية للطائرات التي أنتجت على دفعات أظهرت ان المصممين الروس تمكنوا من حل تلك المشكلة التقنية المعقدة.

وقالت مجلة Military Watch Magazine إن تعديلات أدخلت في تصميم المقاتلة طالت مقدمتها حيث تم تركيب شبكة مصنوعة من مواد تمتص الموجات اللاسلكية على مأخذي الهواء، ما سمح بالتخفيض من الحرارة والأشعة التي ترسلها محركات الطائرة.

ويعتبر هذا الأمر هاما جدا، إذ أن بقاء المقاتلة على قيد الحياة يتوقف إلى حد بعيد على تخفي مقدمة الطائرة عن الرادارات.

وكان الخبراء الروس والأجانب يلفتون الانتباه إلى رادار البحث والمرافقة العامل بالموجات تحت الحمراء والذي يقلل إلى حد بعيد من قدرة المقاتلة على التخفي عن الرادارات.

وقد حل المهنسون الروس تلك المشكلة في نماذج المقاتلة التي أنتجت على دفعات وذلك عن طريق استبدال طلاء الرادار وتغطية جانبه غير العامل والمدور نحو الرادارات المعادية بمواد تمتص الموجات اللاسلكية.

من ناحية أخرى فإن الصحيفة أشارت إلى أن الرادار العامل بالموجات تحت الحمراء يمكّن المقاتلة من عدم اعتماد إشارات رادارية على المدى القصير والمتوسط، ما يزيد بدوره من قابلية الطائرة للبقاء سليمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا