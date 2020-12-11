40 سفينة جديدة تنضم عام 2020 إلى تشكيلة البحرية الروسية

تتسلم البحرية الروسية عام 2020 نحو 40 سفينة حربية وغواصة وزورقا وسفينة مساعدة.

أعلن ذلك قائد سلاح البحرية الروسي، نيقولاي يفمينوف، في حديث أدلى به يوم 10 ديسمبر لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية. وقال: قامت صناعة السفن الروسية العام الجاري ببناء نحو 40 سفينة حربية وغواصة وزورقا وسفينة للإمداد والتموين.

وأضاف أن ديسمبر الجاري يشهد دخول سفينة الإنزال "بيوتر مورغونوف" و"فرقاطة "ألدار تسيدنجابوف" الصغيرة وكاسحة "ياكوف باليايف" وفرقاطة "غريمياشي" تشكيلة البحرية الروسية.

وبين أقوى الغواصات التي تتسلمها البحرية الروسية العام الجاري غواصة "قازان" النووية الحديثة متعددة المهام.

و"قازان" هي غواصة نووية متعددة المهام من مشروع "ياسن - إم" .وأنزلت إلى البحر عام 2017 وبعد الانتهاء من الاختبارات الحكومية في ديسمبر الجاري تلتحق بالأسطول الشمالي الروسي.

وتحمل الغواصات من هذا النوع صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" المجنحة، التي أثبتت فعاليتها في ضرب مواقع الإرهابيين في سوريا، كما سيتم تزويدها بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية التي تصل سرعتها إلى 11 ألف كم في الساعة.

وأعاد قائد سلاح البحرية الروسي إلى الأذهان أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لزيادة عدد السفن الحربية الأمريكية حتى 355 سفينة. وقال النائب الأول لوزير الدفاع الأمريكي، دافيد نوركويست، إن هذا الأمر يعد ضروريا لرفع القدرة العسكرية للولايات المتحدة ويتماشى مع استراتيجية ردع الصين وروسيا.

المصدر: سلاح روسيا