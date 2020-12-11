القوات البرية الروسية تتسلم نماذج حديثة من المعدات الحربية عام 2021

تختتم في النصف الأول لعام 2021 الاختبارات الحكومية لعدد من الأسلحة الجديدة التي ستتسلمها القوات البرية الروسية.

Mikhail Voskresensky

ومن بينها بضعة أنواع من الروبوتات ومنظومات الدفاع الجوي ومدافع الهاون المخصصة لمنطقة القطب الشمالي ومدفع هوتزر "كواليتسيا – إس في" وبندقية قنص.

Vladimir Sergeev

أما اختبارت دبابة "تي – 90 إم" وعربة "بي إم بي – 2" المزودة ببرج "بيريجوك" المدرع غير المأهول فقد انتهت عام 2020.

وقال قائد القوات البرية الروسية جنرال الجيش، أوليغ ساليوكوف، إن برج "بيريجوك" المدرع المذكور يزود بدوره بصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم وقاذف قنابل أوتوماتيكي.

وتنتهي العام الجاري كذلك اختبارات لروبوت "أوران – 9" الميداني. أما ربوتي "سوراتنيك" و"شتورم" المتوسط والثقبل فيستمر العمل على تصميمهما.

Mikhail Voskresensky

فيما يتعلق بمدفع "كواليتسيا – إس في" ذاتي الحركة فسينتهي اختباره مطلع العام الجاري. ويتميز مدفع الهوتزر بسرعة الرمي الفائقة وبمقدوره كذلك إقامة ستار ناري في ميدان القتال.

Sputnik Valery Melnikov

أما عام 2021 فسيشهد انتهاء اختبار مدرعة "أتليت" الجديدة لضباط القوات البرية ومدافع الهاون المنصوبة على منصات مختلفة، بما فيها المدفع المخصص للعمل في منطقة القطب الشمالي ومنظومة "ديريفاتسيا – إس في أو" للدفاع الجوي وبندقية القنص عيار 7.62 ملم الواعدة.

ولا يزال المهندسون العسكريون يعملون على تصميم منظومة جديدة للصواريخ والمدافع المضادة للجو لتحل مستقبلا محل منظومة "بانتسير" المشهورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا