الصين تختبر مروحيات مسيرة مخصصة للعمل مع سفنها الحربية

ذكرت وسائل إعلام صينية أن شركة AVIC بدأت مؤخرا مرحلة جديدة من اختبارات مروحيات مسيرة مخصصة للعمل مع السفن والقوارب الحربية التابعة لجيش البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الشركة اختبرت مروحية جديدة من نوع AR-500B، والتي تعتبر أولى المروحيات المسيرة التي تطورها من هذا النوع، وخلال الاختبارات نجحت هذه المروحية بتنفيذ العديد من عمليات الإقلاع والهبوط، كما نفذت مناورات جوية مختلفة خلال فترة تحليقها التي استمرت لنصف ساعة تقريبا".

وتبعا لموقع "N+1" فإن المروحيات المسيرة التي تطورها الصين حاليا ستكون قادرة على تنفيذ مختلف أنواع المهام مع سلاح البحرية في البلاد، والمساعدة في عمليات البحث والاستطلاع والإنقاذ البحري، كما أنها ستكون قادرة على العمل مع مختلف أنواع السفن والقوارب دون الحاجة لإدخال تعديلات على هذه المركبات لتكون قادرة على نقلها.

AVIC

ويشير الموقع إلى أن مروحيات AR-500B لن تكون مخصصة للعمل مع السفن والقوارب الحربية الصينية فحسب، بل ستباع نماذجها لبعض الشركات والمؤسسات الخاصة لتشغلها على متن قواربها أيضا.

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ووفقا لمطوري هذه المروحيات فإن طائرات AR-500B ستحصل على هياكل يصل وزنها إلى 500 كلغ، وستكون قادرة على نقل حمولات تزن 70 كلغ، والتحليق لمدة 4 ساعات، بسرعات تصل إلى 140 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاعات تبلغ 4000 م، كما سيكون بالإمكان التحكم بها لاسلكيا على مسافة 100 كلم.

المصدر: سلاح روسيا