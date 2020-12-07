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أكبر طائرة من دون طيار في العالم لإطلاق الأقمار الصناعية (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

أكبر طائرة من دون طيار في العالم لإطلاق الأقمار الصناعية (فيديو)
Aevum
الطائرة Ravn X من دون طيار
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أنتجت شركة Aevum الأمريكية الخاصة، أكبر طائرة من دون طيار في العالم، مخصصة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة.

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وقد أطلقت الشركة على هذه الطائرة اسم Ravn X، وأبعادها: الطول-24 مترا، الارتفاع-5.5 متر وطول الجناحين 18مترا، وأقصى حمولة لهذه الطائرة 25 طنا، ويمكنها الإقلاع والهبوط على مدرج طوله 1.6 كلم، وتستخدم وقود الطائرات الاعتيادي.

ويفترض أن هذه الطائرة بعد الإقلاع تحلق إلى ارتفاع كبير، وبعد ذلك ينفصل عنها حامل القمر الصناعي الصغير، الذي يحلق باتجاه المدار المقرر، أما الطائرة من دون طيار فتعود إلى الأرض.

ويشير المنتجون، إلى أن هذه الطائرة يمكنها التحليق عمليا في جميع الظروف المناخية وإطلاق قمر صناعي كل ثلاث ساعات.

ووفقا لـ New Atlas، وقعت الشركة المنتجة اتفاقا مع القوات الفضائية الأمريكية لإطلاق الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية الصغيرة.

وتجدر الإشارة، إلى أن إطلاق الأقمار الصناعية من على متن الطائرات، ليس أمرا جديدا. فقد سبق أن أطلقت مركبة Unity الفضائية لشركة Virgin Galactic من طائرة. ولكن الذي يميز Ravn X هو أنها من دون طيار.

المصدر: فيستي. رو

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