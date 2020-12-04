"بوينغ" تختبر سربا من الدرونات المزودة بالذكاء الاصطناعي

أنهت شركة "بوينغ" الأمريكية سلسلة من الاختبارات الجوية لدرونات مزودة بأجهزة الذكاء الاصطناعي.

قرر مصممو الدرونات التأكد من فاعلية التعاون بين درونات تشكل سربا واحدا من أجل تنفيذ مهمة مشتركة.

وأفادت صحيفة Flightalobal بأن الاختبارات جرت في ميدان "كوينسلاند" التدريبي في أستراليا.

وكانت الغاية من الاختبارات التأكد من قابلية الدرونات للاستجابة على أوامر يرسلها إليها مركز القيادة ودرونات أخرى، واختبرت كذلك قدرة الدرونات على تبادل المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبدأ الاختبار من درون واحد، ثم انضمت إليه درونات أخرى إلى أن يبلغ عددها 5 درونات.

واستطاعت الدرونات أثناء الاختبارات إقامة التعاون بينها في سبيل تنفيذ مهمة واحدة. وجرى كل ذلك على ارتفاع عال حيث حلقت الدرونات بسرعة 270 كيلومترا في الساعة.

وقالت المشرفة على الاختبارات من جانب شركة "بوينغ": إيميلي هيوز، إن الاختبارات تُعد خطوة جديدة وإنجازا هاما على طريق تطوير التعامل بين الطائرات من دون طيار آخذا بعين الاعتبار عددها وحجمها وسرعتها".

المصدر: روسيسكايا غازيتا