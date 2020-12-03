درون "الصياد" الروسي يعترض طائرات حربية

بدأ اختبار درون "الصياد" بصفته طائرة اعتراض.

وقد نفذ الدرون في أجواء ميدان "أشالوك" التدريبي بجنوب روسيا بضعة تحليقات ناجحة مزودا بصواريخ "جو- جو". وذلك بغية اختبار التعامل بين أجهزته اللاسلكية الإلكترونية من جهة الرؤوس الموجهة للصواريخ. وشاركت في الاختبار مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

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يذكر أنه كان يفترض أولا أن يستخدم درون"الصياد" كطائرة حربية ضاربة من دون طيار توجه ضربات إلى أهداف برية.

واتخذ الخبراء العسكريون الروس الآن قرارا بتوسيع المهام التي يقوم بأدائها درون "الصياد" الذي أصبح أول درون حربي في العالم بوسعه اعتراض الطائرات الحربية المعادية.

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ويستطيع الدرون إصابة الطائرات المعادية بصواريخ "جو – جو" من مسافة تعجز مقاتلة "سو – 57" عن إصابتها منها. ولا يستبعد الخبراء أن تكتسب الدرونات من هذا النوع قدرة على توجيه ضربات جوية إلى الدفاعات الجوية المعادية باستخدام صواريخ "جو – أرض". ويمكن أن يعمل " الصياد" كذلك ضمن مجموعة من الدرونات وليس فقط كدرون مستقل تدعمه مقاتلة "سو – 57".

بذكر أن درون "الصياد" الضارب الروسي قام عام 2019 بأول تحليق له استغرق 20 دقيقة .

المصدر: روسيسكايا غازيتا