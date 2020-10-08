سلاح الجو الروسي سيحصل على درونات "الصياد" الشبحية

إعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو في جيش بلاده سيحصل على 3 دورنات شبحية ثقيلة من نوع S-70 المعروفة بـ "الصياد" خلال العامين القادمين.

وأشار المصدر إلى "أن الطائرات الثلاث المذكورة ستصنع بموجب عقد حكومي جديد أبرمته الإدارة العسكرية الروسية مع شركة سوخوي أواخر العام الماضي، بعد الانتهاء من أعمال البحث العلمي التي تتعلق بهذا الموضوع، وأن هذه الدرونات ستنضم إلى برنامج الاختبارات الذي يتم من خلاله حاليا اختبار أول نموذج من S-70".

وأكد المصدر"أن الدرونات الثلاثة الجديدة ستتميز عن نموذج درون الصياد الموجود حاليا بتعديلات تزيد من قدراتها الشبحية لتحسين قدراتها في التخفي عن الرادارات".

ومن جانب آخر قال الخبير العسكري الروسي، فلاديسلاف شوريغين: "آظهر النموذج الحالي لدرونات S-70 كفاءة وقدرات كبيرة في العمل المكثف جنبا إلى جنب مع مقاتلات سو-57 أثناء الاختبارات، أبعاد هذه الدرونات وقدرات محركاتها تسمح لنا بتزويدها برادارات وأجهزة إضافية للرصد وتحديد المواقع.. مثل هذا النوع من الطائرات قادر على تنفيذ مختلف المهام، ويمكن لها تدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية وعلى مسافات بعيدة".

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وكانت روسيا قد بدأت العمل على مشروع درون "الصياد" منذ عام 2012، وظهرت الصور الأولى له عام 2018، ويمكن لهذا الدرون الذي يزن 20 طنا تبعا للشركة "سوخوي" التحليق لمسافات بعيدة بسرعة تزيد عن 1000 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا