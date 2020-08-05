خبير عسكري يعدد مواصفات درونات "الصياد" الشبحية الروسية

تعتبر طائرات "الصياد" الشبحية الموجهة من أحدث ما تعمل روسيا على تطويره في مجال الطيران الحربي، فما المميز في هذه الطائرات؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري والعقيد المتقاعد، فيكتور بارانيتس في مقابلة مع الصحافة: "هذه الآلة رائعة للغاية، لقد صممت على مبدأ الجناح الطائر، ولتكون قادرة على التحليق بسرعات لا تقل عن ألف كلم/سا، وبوزن عند الإقلاع يصل إلى 20 طنا".

وأضاف الخبير "هذه الطائرات قادرة على قطع مسافات طويلة تصل إلى 6000 كلم، وجهزت بمنصات متعددة لحمل مختلف أنواع الصواريخ والقنابل، أعتقد أن طائرة الصياد لديها تقنيات متطورة لا تمتلكها أي طائرة قتالية روسية أخرى، هذه الطائرة مسيرة تعمل دون طيار لذا تملك أنظمة توجيه متطورة يمكن التحكم بها من الأرض، في حال حصول قواتنا الجوية على هذه الطائرات سيصبح جيشنا من بين أفضل الجيوش التي تمتلك تقنيات متفوقة، وامتلاك الجيش لمثل هذه الطائرات سيعزز قدراته بشكل ملحوظ".

ومن جهة أخرى قال رئيس الشركة المتحدة لصناعة الطائرات في روسيا، يوري سليوسار، في اجتماع مع الرئيس، فلاديمير بوتين، إن الجيش الروسي من المفترض أن يبدأ باستلام طائرات "الصياد" الشبحية الموجهة عام 2024.

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وأوضح أن الشركة تلقت تعليمات من وزارة الدفاع الروسية بتسريع العمل على تطوير واختبار هذه الطائرات لتكون جاهزة لعملية تسليمها للجيش في الوقت المحدد.

المصدر: نوفوستي