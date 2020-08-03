قوات المظليين في الجيش الروسي تستعد لاستقبال عربات مدفعية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح بروسيا أن عربات "لوتس" المدفعية ذاتية الحركة المخصصة لقوات الإنزال والمظليين في الجيش الروسي دخلت مرحلة اختبارات القبول في الجيش.

وقال مصدر في المجمع العسكري الصناعي الروسي : "دخلت عربات لوتوس المزودة بمدافع من عيار 120 ملم مرحلة اختبارات القبول، وخلال الاختبارات التي خضعت لها أخيرا قطعت هذه العربات مسافات وصلت إلى 80 كلم، وأطلقت 14 قذيفة".

وأضاف المصدر "أجرت هذه العربات 50 اختبارا من اصل الـ 57 المطلوبة، ومازال أمامها عدة اختبارات منها اختبارات لأنظمة الملاحة الموجودة فيها واختبارات لتحديد كتلتها القتالية.

وطورت روسيا عربات 2S42 المعروفة باسم "لوتوس" لتحل محل عربات نونا" المدفعية ذاتية الحركة المخصصة لقوات الإنزال وقوات المظليين في الجيش، ولكنها عدلتها لتكون قادرة على حمل ضعف كميات الذخيرة، وزودتها بمنظومات تلقيم أوتوماتيكية للذخيرة في المدفع، كما جعلت مدافعها قادرة على إطلاق مختلف أنواع الذخائر بما فيها تلك الموجهة بالليزر.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت مؤخرا أيضا أن روسيا تعمل على تطوير أنواع جديدة من عربات باغي القتالية الخفيفة وسريعة الحركة لتجهز بها القوات الخاصة في الجيش.

المصدر: روسيسكايا غازيتا