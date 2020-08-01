القوات الخاصة الروسية ستحصل على عربات ومدرعات قتالية متطورة

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن القوات الخاصة وقوات الإنزال المظلي في الجيش ستحصل على مجموعة من العربات القتالية المتطورة.

وقال اللواء وقائد قوات الإنزال المظلي في الجيش الروسي، أندريه سيرديوكوف: "سيتم تجهيز القوات الخاصة في الجيش بعربات باغي قتالية خفيفة وسريعة الحركة، مطورة عن مركبات ستريلا القتالية الروسية".

وأضاف "هذه العربات ستتمتع بخصائص فريدة، وسيكون لها القدرة على الحركة بسرعة تصل إلى 155 كلم/سا.. تقوم روسيا حاليا بتطوير عائلة كاملة من هذه المركبات والتي يمكن استخدامها لأغراض متعددة، وستطلق منها نماذج مسلحة أيضا، لقد أدركنا الحاجة لتطوير مثل هذه المركبات عندما كنا نجري تديبات عسكرية العام الفائت".

وأشار سيرديوكوف إلى أن روسيا وفي إطار تجهيز قواتها العسكرية بالمعدات والآليات العسكرية الحديثة ستواصل دعم القوات بدفعات جديدة من مدرعات BMD-4M وناقلات الجنود المصفحة المعدلة BTR-MDM.

وأكد أن نحو 70% من قوات الإنزال المظلي والقوات الخاصة في الجيش الروسي ستحصل على عربات قتالية حديثة حتى بداية الشهر الأول من العام القادم.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد استعرضت مؤخرا نموذاجا جديدا معدلا من عربات "ستريلا" المصفحة المطورة عن عربات "تيغر"، والتي أتت بهيكل مصفح يزن 4.7 طن، قادر على حماية طواقمها من انفجارات الألغام والعبوات الناسفة ومن أعيرة بنادق كلاشنيكوف-47 الآلية وأعيرة بنادق АКМ وقناصات SVD.

المصدر: سلاح روسيا