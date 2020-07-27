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شاهد قدرات قوات الإنزال الروسية في السيطرة على أرض المعركة

العلوم والتكنولوجيا

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تداولت مواقع إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر جانبا من التدريبات التي تبين القدرات الكبيرة لقوات الإنزال في الجيش الروسي، وسيطرتها على أرض المعركة.

وتبين المقاطع كيف قامت طائرات النقل العسكري الكبيرة Il-76 و An-26 بإنزال القوات المحمولة جوا فوق مواقع العدو الافتراضي لتشتبك معه في معركة افتراضية، وكيف هبط الجنود باحترافية في تلك المواقع بمظلات D-10، وكيف تم إنزال الآليات والمدرعات العسكرية بصورة مذهلة من ارتفاع 600 متر، بالاعتماد على منظومات MKS-350-9 المظلية الكبيرة، التي تحوي مظلات PBS-915 و PBS-925 الروسية.

وقبل هبوط هذه القوات مع آلياتها في مواقع العدو المفترض نفذت قوات تابعة للجيش الروسي عمليات تمهيد ناري للمنطقة، معتمدة على راجمات "أوراغان" الصاروخية الثقيلة، وعلى طائرات "سو-30" الحربية، ومروحيات "كا-52" الهجومية الروسية، كما تم استطلاع ورصد المنطقة بطائرات Su-24MR ودرونات Orlan-10 الروسية.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التدريبات التي أظهرت هذه الفيديوهات بعضا من جوانبها جرت بالقرب من ريزان الروسية، وشارك فيها نحو 6000 عسكريا، مدعومين بأكثر من 400 آلية قتالية وطائرة.

المصدر: زفيزدا

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