مقاتلة أمريكية تتسلح بصواريخ روسية الصنع

نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لمقاتلة "إف – 14" أمريكية الصنع التي تحمل تحت جناحيها صواريخ "إر – 27" سوفيتية الصنع.

ودلت تلك الصور الفوتوغرافية على أن سلاح الجو الإيراني تمكن من الجمع بين السلاحين التابعين للخصمين في الحرب الباردة.

Американские истребители F-14 Tomcat ВВС Ирана, вооруженные советскими ракетами Р-27. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdXpic.twitter.com/pYOryBwM2r — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 25, 2020

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يذكر أن F-14 Tomcat هي مقاتلة ثنائية المقاعد أمريكية الصنع للجيل الرابع كانت تنتج في الولايات المتحدة أعوام 1974 – 1992 . وكانت إيران الدولة الوحيدة التي تسلمت من الولايات المتحدة هذا النوع من المقاتلات في فترة تحسن العلاقات بين البلدين.

وحلت مقاتلة F/A-18 Hornet عام 1992 محل F-14 Tomcat في الجيش الأمريكي. إلا أن البحرية الأمريكية لا تزال تستخدم نموذجا بحريا منها.

أما سلاح الجو الإيراني فيمتلك 43 مقاتلة من طراز F-14 Tomcat. واستطاعت إيران بعد أن تدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة إنتاج قطع الغيار لتلك الطائرات.

فيما يتعلق بـ"إر – 27" فإنه عبارة عن صاروخ "جو – جو" موجه متوسط المدى بدأ إنتاجه في روسيا بعد أن صممه الاتحاد السوفيتي. وتضمن النماذج المطورة لهذا الصاروخ إصابة الطائرات والدرونات والصواريخ المجنحة.

وعلاوة على ذلك فإن هذا الصاروخ دخل في حوزة سلاح الجو في 8 دول، بما فيها أوكرانيا التي تنتجه على دفعات.

المصدر: سلاح روسيا