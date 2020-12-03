صحيفة أمريكية: تجربة جديدة لصاروخ "تسيركون تقربه من الجاهزية القتالية

قرب الاختبار الذي أجرته مؤخرا البحرية الروسية، صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي من الجاهزية القتالية التامة.

توصلت إلى هذا الاستنتاج صحيفة The National Interest الأمريكية. وقال محلل عسكري في الصحيفة إن الصاروخ انطلق من فرقاطة "الأميرال غورشكوف" المرابطة في البحر الأبيض ليصيب هدفا تدريبيا في بحر بارنتس المجاور.

وبلغ مدى تحليق الصاروخ، حسب الصحيفة، 450 كيلومترا. أما سرعته القصوى فبلغت 8 ماخ، ما يعادل 9.5 ألف كيلومتر في الساعة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي تم تصميمه كوسيلة مضادة للسفن . ويمكن أن يستهدف حاملات الطائرات والسفن المرافقة لها.

وقد بدأت اختباراته عام 2015 أو عام 2016. ومن أهم مميزاته سرعة عالية وقدرة فائقة على المناورة، ما يجعل الدفاعات الجوية كلها للعدو عاجزة عن اعتراضه. وقد يزيد المدى الأقصى لإطلاقه عن ألف كيلومتر. لكن هذا الأمر لم يتم تأكيده بعد عن طريق الاختبارات.

ويتوقع أن يدخل الصاروخ العام المقبل الخدمة في البحرية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا