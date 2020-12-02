الحشد الشعبي العراقي يكشف عن منظومة "كوبيو" المطورة سوفيتية الصنع

نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لرباعية الدفع العراقية روسية الصنع "واز – 3151" التي نصب عليها قاذف القنابل سوفيتي الصنع "إي بي غي – 9 (كوبيو ).

وتعتبر تلك المنظومات العسكرية ملكية للشرطة الفدرالية العراقية ( قوات الحشد الشعبي). وأظهرت الصور الفوتوغرافية تعديلات أدخلها العراقيون في تصميم رباعية الدفع "واز" الروسية. تطال تلك التعديلات قبل كل شيء مقدمة السيارة التي تغطي شبكات وأعمدة معدنية زجاجها الأمامي.

ويذكر أن قاذف القنابل "كوبيو" ينتمي إلى الجيل الثاني لقواذف القنابل السوفيتية غير المنقولة. ودخل قاذف القنابل "كوبيو" الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1963 ليتمتع بشعبية فائقة ليس في القوات المسلحة السوفيتية فحسب بل وفي جيوش البلدان الكثيرة.

ومن مميزاته وزنه الصغير ( 47.5 كيلوغرام) وتصميمه القائم على عدم الارتداد. كما يتميز بعيار 73 ملم الذي لا يستخدم في أنواع أخرى من الأسلحة.

ويدمر "كوبيو" المدرعات على مدى 1300 متر، كما يصيب القوة البشرية على مسافة 4500 متر. ويضم طاقمه 4 أفراد.

وتم تطويره فيما بعد إلى مدفع أملس الماسورة من طراز "غروم" تم نصبه في عربة "بي إم بي – 1".

فيما يتعلق بقواذف القنابل غير المنقولة "كوبيو" فاستخدم عدد كبير منها في جيش صدام حسين الذي نصبه ليس على سيارة واز" فحسب بل على ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 50" وغيرها من المدرعات الخفيفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا