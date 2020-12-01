أقوى مدفع روسي يزود بذخائر ذكية

سيزود مدفع "مالكا" الروسي، بصفته أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم، في المستقبل بذخائر من جيل جديد ، بما فيها ذخائر موجهة ذكية.

جاء ذلك في الاقتراحات الخاصة بالتحديث المستقبلي للمدفع التي أعدها الخبراء في شركة "روستيخ" الروسية لإرسالها إلى وزارة الدفاع الروسية.

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وقال المدير التنفيذي لقطاع الأسلحة في شركة "روستيخ" بكخان أوزدويف، إن الخبراء قد درسوا كل الاحتمالات لتحديث المدفع "مالكا" وتطوير ذخائره.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن العملية السابقة لتحديث المدفع ذاتي الحركة قد انتهت الربيع الماضي حيث تم تزويده بصندوق السرعة المطور وأجهزة التغذية الكهربائية الحديثة وكذلك أجهزة الرصد والاتصال الداخلي والخارجي. كما تم استبدال كل قطع الغيار أجنبية الصنع بقطع غيار روسية.

أكد المدير التنفيذي للشركة أن أول دفعة من مدافع "مالكا" المطورة دخلت في أبريل الماضي الخدمة في وحدات المدفعية الميدانية للجيش الروسي.

يذكر أن مدفع "مالكا" عيار 203 ملم يمكن أن يرمي بالقذائف شديدة الانفجار وقذائف الشظايا والقذائف الصاروخية وكذلك القذائف النووية إلى مدى 50 كيلومترا. ويطال المدفع أهدافا استراتيجية للبنية التحتية ومراكز القيادة والمخابئ المحصنة.

المصدر: سلاح روسيا