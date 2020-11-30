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روسيا تطور مركبات برمائية بقدرات جبارة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور مركبات برمائية بقدرات جبارة
youtube/ TEHNORUSSIA
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أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها حصلت على التراخيص اللازمة لبدء إنتاج مركبات برمائية بقدرات مميزة، يمكن استخدامها من قبل الهيئات المدنية والعسكرية.

وقال بيان صادر عن الشركة مؤخرا إن مصنع العربات ومركبات النقل التابع لـ روستيخ" في مدينة أومسك الروسية حصل مؤخرا على التراخيص المطلوبة لبدء الإنتاج المتسلسل لمركبات " ARK" البرمائية ذات القدرات العالبة.

وأشار البيان إلى أن المركبات الجديدة عبارة عن نسخ مطورة ومعدلة عن مركبات ARK البرمائية المدنية الروسية، لكنها مجهزة بمحركات أقوى وقمرة أوسع وأكثر تطورا، فيها معدات حديثة للملاحة وتحديد المواقع.

روسيا تطور مركبات برمائية بقدرات جبارة
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ويمكن لهذه المركبات اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة على اليابسة كونها محمولة على منصة مجنزرة تشبه تلك الموجودة في الدبابات، كما يمكنها الطفو والحركة في الماء كقارب صغير ونقل حمولات يزيد وزنها عن طنين، لذا تعتبر آليات مميزة لعمليات الإنقاذ والإجلاء في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، ومركبات مناسبة للعمل في المناطق الوعرة أو المكسوة بالثلوج والجليد أو المستنقعات.

المصدر: سلاح روسيا

 

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