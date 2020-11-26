صحيفة أمريكية تتأثر بفيديو قتال جوي خاضته "سو-35" الروسية

نشرت صحيفة The National Interest الأمريكية مقالا يسلط الضوء على فيديو عرضته وزارة الدفاع الروسية حيث أظهرت عناصر من القتال الجوي التدريبي لمقاتلة "سو- 35".

وذلك في إطار التدريبات التي أجراها فوج جوي في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي.

وأوضح ناطق باسم وزارة الدفاع أن الطياريْن استعرضا قتالا تدريبيا تميز باستخدام مناورات جوية عديدة وحتى بعض عناصر الألعاب البهلوانية، بما فيها اعتراض وتدمير الطائرات المأهولة وغير المأهولة للعدو الافتراضي وتفادي هجمات طائراته. كما استعرض طاقم المقاتلة التعاون مع قوات الدفاع الجوي الصديق.

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يذكر أن المقاتلة "سو-35" للجيل 4 ++ دخلت الخدمة في سلاح الجو الروسي عام 2015 بصفتها طائرة حديثة روسية مخصصة لتحقيق التفوق في الجو.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن "سو- 35" تم تزويدها بمحركي "آل -41 إف1 إس"، ما جعلها تغير اتجاه قوة الدفع ومنحها قابلية فائقة للمناورة .

وأشار كاتب المقال، مارك أبيسكوبوس، إلى أسلحة المقاتلة القوية وبينها صواريخ "جو- جو" الموجهة قصيرة المدى وصواريخ "إر -74" متوسطة المدى، كما تم تزويدها بمنظومة الحرب الإلكترونية الفعالة. وقال إن أسطول القوات الجوية والفضائية الروسية يضم في الوقت الراهن 120 مقاتلة من هذا النوع.

مصدر: سلاح روسيا