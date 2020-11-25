تزويد الغواصات الأمريكية بدرونات استطلاع

تسلم سلاح البحرية الأمريكي طائرات جديدة من دون طيار وهي منظومات SLUAS التي يمكن أن تطلقها الغواصات، ما سمح بتنفيذ مهام أوكلت بها الغواصات خارج مجال رؤيتها.

وأفادت بذلك صحيفة Seapower الأمريكية نقلا عن إعلان تقدم به العميد البحري الأمريكي، دافيد غوغنز. ووصف العميد إمكانات تمنحها الدرونات للغواصات بأنها غير مسبوقة.

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ويسمح درون SLUAS بإطلاقه من العمق الصغير والقيام برحلات جوية إلى مسافة بعيدة نسبيا.

وقد استعرضت البحرية الأمريكية أثناء التدريبات بمشاركة الدرونات محاكاة مهاجمة الطوربيدات السريعة لسفينة حربية تبعد مسافة كبيرة عن الغواصة، كما تمت محاكاة مهاجمة منشأة ساحلية باستخدام درونات الاستطلاع البحري.

يذكر أن 5 غواصات أمريكية تم تزويدها بـ21 درونا من طراز SLUAS. وبصورة خاصة هناك غواصة SSN 760 النووية من مشروع "لوس أنجلوس"والتي شاركت في التدريبات المذكورة وأطلقت درونات استطلاع من تحت الماء.

وقال العميد البحري إن البحرية الأمريكية تعتزم توسيع مشروعها.

المصدر: سلاح روسيا