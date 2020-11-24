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روسيا تطور سفن إنزال جديدة تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور سفن إنزال جديدة تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير نوع جديد من السفن التي تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية.

وتبعا للمصادر فإن مصنع بناء السفن التابع لشركة كلاشينكوف في مدينة ريبينسك الروسية يعمل حاليا على تطوير سفن "هاسكا-10"، التي تعتمد في آلية حركتها على مبدأ الوسادة الهوائية.

وتبعا للخبراء فإن التصميم المميز لهذه السفن والتقنيات التي أدخلت على هياكلها ستمكنها من الحركة على سطح الماء وعلى المناطق المغطاة بالجليد وحتى مناطق المستنقعات والأماكن التي تعجز السفن والقوارب العادية من الوصول إليها.

ويشير المدير العام لمصنع "ريبينسك" الروسي، سيرغي أنطونوف، إلى أن مصنعه يعمل على بناء هذه السفن بناء على توجيهات وزارة الصناعة والتجارة في البلاد، لتستخدم في مناطق القطب الشمالي وسيبيريا ومناطق الشرق الأقصى الروسي ومناطق حوض نهر الفولغا وبحر البلطيق، ولتعتمد للأغراض العسكرية والمدنية.

روسيا تطور سفن إنزال جديدة تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية
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ويبلغ طول هذه السفن 20.8 م، وعرضها 12.5 م، كما يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها 10 أطنان، وزودت بمحركين يعادل عزم كل منهما 1500 حصان، ولها القدرة على العمل في درجات حرارة شديدة البرودة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر، والتنقل بسرعة 40 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 400 ميل.

المصدر: سلاح روسيا

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