الجيش الروسي يستعرض إمكانات زوارق "كلاشينكوف" العسكرية

استعرض برنامج "فوينايا بريومكا" لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية إمكانات لزورقي "بي كا – 10" و"بي كا – 16" العسكريين من تصنيع شركة "كلاشينكوف" الروسية.

وتنتج تلك الزوارق في روسيا بطلب من البحرية الروسية وصارت تورد في الآونة الخيرة لوحدات الحرس الوطني الروسي.

والغاية من الزورقين نقل مجموعات تضم 10 أو 18 فردا من الإنزال البحري أو الضفادع البشرية إلى رأس جسر بالشاطئ المعادي أو سفينة استولى القراصنة عليها ودعمهم بنيران الرشاشات الثقيلة.

وتعمل الزوارق كقاعدة عامة أزواجا حيث يقترب الزورق الأثقل من طراز "بي – 16" من خط الشاطئ ويجعل العدو يطلق النار عليه. أما الزورق الأخف " بي – 10" فيقوم من وراء ظهره بإنزال مجموعة أولى من الأفراد على الشاطئ.

ومن مميزات زورق "كلاشينكوف" الخفيف استقراره الفائق على سطح الماء واستحالة انقلابه مهما كانت الظروف. وتبلغ سرعته 30 عقدة بحرية، ما يعادل 70 كيلومترا في الساعة، طوله 10 أمتار، أسلحته رشاشان ثقيلان.أما طول زورق "بي كا - 16" الثقيل فيبلغ 16 مترا.

واستعرضت القناة التلفزيونية عمل الزوارق ليلا في نظام التمويه الضوئي حيث تنطفئ كل الأضواء وتتحقق الملاحة البحرية استناد إلى أجهزة الرؤية الليلية.

المصدر: سلاح روسيا